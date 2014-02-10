Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ

Первую гражданку Китая - приглашенного профессора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) - выписали из карантинного корпуса, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что китайские студенты ДВФУ, вернувшись с каникул во Владивосток, пройдут карантинный контроль из-за ситуации с коронавирусом.

"Выписали первую китайскую гражданку, приглашенного профессора ДВФУ, которая прошла 14-дневный карантин", - рассказал проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак, который является руководителем штаба ДВФУ по контролю за нераспространением коронавирусной инфекции на территории кампуса.



Он добавил, что за студентами и преподавателями, прибывающими из Китая, врачи две недели ведут наблюдение.

Пак также поблагодарил профессора из КНР за то, что она подала окружающим пример. "Она, приехав в Россию 19 января, подала пример другим студентам и сотрудникам, как надо поступать в чрезвычайных ситуациях. Вошла, поздоровалась и сразу спросила, куда идти на карантин", - сказал Пак.



В настоящее время в карантинном корпусе находятся еще 10 граждан, прибывших из КНР. Врачи оценивают их состояние как хорошее и выражают надежду, что спустя 14 дней все будут выписаны.

Пункты временного размещения для прибывающих в Приморье с видом на жительство граждан Китая открылись во всех четырех пограничных муниципалитетах Приморья. В трех из них пока нет граждан Китая, в Пограничном районе находятся четверо жителей КНР на карантине, - сообщает ТАСС.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]