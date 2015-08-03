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Как в фильме-катастрофе: жителей Владивостока эвакуировали из Уханя в Тюмень

Как в фильме-катастрофе: жителей Владивостока эвакуировали из Уханя в Тюмень

В ночь на среду, 5 января, началась эвакуация россиян из города Ухань – эпицентра вспышки заражения коронавирусом нового типа. Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел из Китая в РФ с 82 пассажирами, среди которых находятся жители Владивостока. "Вести:Приморье" собщают об этом со ссылкой на vl.ru.

Cбор российских граждан, согласившихся на эвакуацию, начался днем 4 января. Россиян, которые заранее связались с посольством и дали свое согласие на срочную эвакуацию, собирали автобусами. Согласованный выезд осуществлялся при содействии китайской стороны – в частности, по провинции Хубэй россиян собирали в организованные группы и доставляли в аэропорт водители из КНР.

В терминале пассажиры выстраивались в очередь, предъявляли свои документы для рейса и получали посадочные талоны с указанием мест в тяжелом самолете военно-транспортной авиации Ил-76МД. Российские граждане следовали рекомендациям – находились во время досмотра в медицинских масках. Персонал аэропорта и сопровождающие россиян военные медики и специалисты Минобороны были одеты в спецкостюмы.

Вылет состоялся около трех-четырех часов ночи по местному времени. На данный момент самолет приземлился в Улан-Удэ для дозаправки, откуда отправится в Тюменскую область. Здесь россиян на две недели поместят на карантин для обследования. 

По данным пресс-службы Минобороны, всего на первом вылетевшем из Уханя Ил-76МД находилось 82 пассажира. Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, в списке среди тех, кого вывезут самолетами ВКС из КНР, числятся также граждане Белоруссии, Армении, Украины и Казахстана. По данным посольства РФ в Китае, всего из провинции Хубэй запланировано вывезти 132 россиянина, за оставшимися в Ухани уже приземлился еще один военный борт ВКС РФ.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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