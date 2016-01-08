Девушка из Владивостока о всех "прелестях" эвакуации из Уханя в Тюмень

Сегодня ночью несколько жителей Владивостока вместе с другими россиянами эвакуировали из Уханя — эпицентра вспышки коронавируса. На первом из двух бортов самолета воздушно-космических сил вылетело 82 человека. Как рассказали пассажиры, их собирали в разных районах города и автобусами доставляли в аэропорт. Там они прошли таможенный контроль и строгую проверку медиков как Китайской, так и Российской сторон. Сейчас самолет находится на дозаправке в Улан-Удэ. Пассажиров из него не выпускают. Конечная точка маршрута — Тюменьская область.

Анна Коняхина, жительница г. Владивостока : «Мы сейчас находимся в Улан-Удэ. Самолет стоит на дозаправке. Из самолета нас никуда не выпустили, не знаю почему. Говорят, на улице очень холодно. Все нормально. Люди просто сидят, ждут. Следующая остановка в Тюмени, она последняя. Больше дозаправок до Тюмени у нас не предвидится. Атмосфера нормальная. Люди устали, ждем и летим дальше».

Судя по видео, опубликованному в соцсетях, эвакуция проходит в суровых "десантных" условиях. Люди рассажены на жесткие лавки,установленные вдоль бортов военно-транспортного ИЛ-76, в туалет приходится ходить тут же: биотуалеты установлены в палатках прямо в салоне самолета.

Почему россиян везут именно в Тюмень и когда они смогут вернутся домой, в свои города. Все подробности эвакуации и о том, какая обстановка сейчас в Китае, смотрите в следующих выпусках программы «Вести:Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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