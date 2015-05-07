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"Просрочку" реализовывал крупный рыбзавод в Приморье

"Просрочку" реализовывал крупный рыбзавод в Приморье

Источник фото: pixabay.com

В Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области поступили материалы дела о совершении крупным рыбозаводом края административного правонарушения, установленного в ходе проведенной сотрудниками межмуниципального отдела МВД проверки склада, на котором предприятие хранит и реализует продукцию, сообщают "Вести:Приморье".

Проверка показала, что рыбозавод реализовывал и хранил продукцию частично без маркировки изготовителя и истекшим сроком годности, а также без документов икру лососевых пород рыб соленую, расфасованную в пластиковые контейнеры, куботейнеры и банки, общим весом 183,5 кг, а также филе гребешка общим весом 30 кг.

Должностными лицами Россельхознадзора в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. После его рассмотрения предприятию будет назначено административное наказание в виде штрафа, а небезопасная продукция –  утилизирована или уничтожена, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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