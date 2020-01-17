В Китае расследуют дело врача Ли Вэньляна, первым сообщившего об опасности коронавируса

7 февраля правительство КНР решило направить в Ухань следственную группу. Она проведет расследование вопросов, связанных с доктором Ли Вэньляном, вызвавших общественный резонанс, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Russian-CGTN.

Ли Вэньлян - врач-офтальмолог из Уханя, погибший в ночь на 7-ое февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, несмотря на все усилия врачей. Ему было всего 34 года. Пользователи Интернета выразили глубокую скорбь по поводу преждевременной кончины врача. Глубокие соболезнования и сожаление по поводу смерти Ли Вэньляна выразили в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая и администрации города Ухань.

По обнародованной информации Ли Вэньлян, обладавший отменными профессиональными качествами и интуицией, предупреждал об опасности нового вируса, как только столкнулся с ним впервые. К сожалению, его высказываниям не придали должного значения. В тот период в Комитете по делам здравоохранения Уханя еще не сомневались, что коронавирус, названный позже 2019-nCoV, может передаваться от человека человеку. Один из экспертов заявил: “Выявление болезни нового типа - чрезвычайно сложное дело, но факты подтвердили, что доктор Ли Вэньлян был прав в своих прогнозах”.

Специалисты также полагают, что произошедшее с Ли Вэньляном выявило существующие проблемы в городском управлении, особенно при столкновении с чрезвычайными ситуациями, что требует глубокого осмысления. “Это - тоже причина, по которой с распространением вируса люди с еще большей благодарностью думают о Ли Вэньляне”.

После вспышки заболевания в Ухане председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно давал распоряжения и пошел на беспрецедентный шаг, проведя совещание ПК Политбюро ЦК КПК в первый день Нового года по лунному календарю, дав всесторонние распоряжения по борьбе с вирусом и профилактической работе. На еще одном, на днях проведенном совещании ПК Политбюро ЦК КПК, Си Цзиньпин ясно заявил, что вся страна должна встать на борьбу с вирусом, руководствуясь принятыми решениями, и выиграть эту войну.

С одобрения ЦК КПК Государственная надзорная комиссия Китая сегодня направила в Ухань следственную группу, чтобы всесторонне изучить ситуацию вокруг доктора Ли Вэньляна, вызвавшую общественный резонанс, выяснить правду, найти виновных, извлечь уроки из случившегося и исправить недостатки. Обозреватели полагают, что направление столь высокопоставленной следственной группы для расследования инцидента с Ли Вэньляном демонстрирует решимость китайских высокопоставленных чиновников никогда не уклоняться от конфликтов и проблем и значительно повышает уверенность китайского общества в победе над эпидемией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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