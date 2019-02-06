«Домашние посиделки» с одноименными пельменями лучше не проводить





Лаборатория Россельхознадзора выявила нарушения в пельменях «Домашние посиделки», — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили нарушение Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции» при исследовании партии пельменей «Домашние посиделки», произведенных ООО «Планета Мириталь» из города Реутова Московской области.

Исследования произведены в рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции.

Пробы для исследования были отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на базе оптово-розничной компании во Владивостоке.

При проведении лабораторных испытаний в партии пельменей обнаружено превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 150 раз.

Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогенные, вызывающие порчу продукта.

Возможной причиной нарушений требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» стало несоблюдение технологии производства и нарушение санитарно-ветеринарных правил на производстве. Кроме того, способствовать нарастанию микрофлоры могло несоблюдение правил хранения продукции.

Повышенное содержание общего уровня бактериальной обсемененности в продуктах питания способно вызвать пищевое отравление с признаками диареи и гастроэнтерита.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и передана в контрольно-надзорные органы для предотвращения реализации небезопасной продукции. Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес владельца продукции и производителя пельменей направлены информационные письма о необходимости изъятия из оборота некачественной продукции.

Кроме того, информационное письмо с результатами исследований было направлено в территориальное Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям для принятия в отношении производителя мер в пределах компетенции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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