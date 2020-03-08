Плюс 18 новых случаев коронавируса в Приморье

По данным оперативного штаба Приморья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в крае официально подтверждено 67 случаев заболевания COVID-19. Из них 18 – за последние сутки.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, состояние всех приморцев, находящихся на лечении от коронавируса, в основном стабильное. Однако четверо пациентов – тяжелые, один – крайне тяжелый.

В числе тех, у кого лабораторно подтвердили наличие коронавируса, – пациенты, которые были госпитализированы с симптоматикой, не исключающей COVID-19, или являлись контактными с теми, у кого уже был подтвержден диагноз.

"Это пациенты разного возраста: от 18 до 78 лет. У нескольких человек ранее диагностировали внебольничную пневмонию, кто-то ранее выезжал за пределы Приморья. Есть и те, кто не покидал край", – сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Продолжается проведение мероприятий, направленных на выявление и предупреждение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в том числе в тех районах, где в последние дни были выявлены заболевшие.

Цепочку распространения вируса определяют эпидемиологи, они же устанавливает круг контактов заболевших.

«Важно понимать, что если заболевший человек или находящийся под подозрением находился с кем-то в контакте, этот круг лиц будет определен, и все необходимые эпидемиологические мероприятия будут выполнены. Не стоит паниковать, увидев в списке районов с заболевшими вашу территорию», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, необходимо соблюдать правила гигиены и режим самоизоляции – выходить из дома только в случае крайней необходимости, надев маску и обеспечив «социальную дистанцию».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]