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Прокуратура прокомментировала введение дополнительных мер поддержки для потерявших работу граждан

Прокуратура прокомментировала введение дополнительных мер поддержки для потерявших работу граждан

В России приняты дополнительные меры поддержки для потерявших работу граждан. Подробности «Вестям FM. Владивосток» сообщила старший помощник прокурора Приморского края по правовому обеспечению Александра Кленина.

«Гражданам, уволенным и признанным безработными и имеющим детей в возрасте от 2 до 18 лет, размер пособия по безработице увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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