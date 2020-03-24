+74 в сутки: количество зараженных коронавирусом стремительно растет

74 новых случая заболевания COVID-19 зафиксирвоано в Приморье по состоянию на 22 апреля, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на источник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в правительстве Приморского края.

С начала распространения коронавируса, в Приморье официально подтвердили 178 случаев заболевания. На лечении находятся 163 человека, из них 17 медиков в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в правительстве края.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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