Режим самоизоляции: полицейские во время рейда «накрыли» Снеговую Падь

В Приморье продолжаются рейды с участием сотрудников полиции с проверкой нарушения режима самоизоляции, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в районе Снеговая Падь полицейские во время рейда встретили гуляющих на детской площадке родителей с детьми. На видео, опубликованном в dpskontrol125rus, видно, как несколько сотрудников полиции провели беседу с родителями детей, гуляющими на улице.

Напомним, ранее мы сообщали, что более 1,8 тысячи протоколов составлено в Приморье в отношении жителей региона, которые нарушают правила всеобщей самоизоляции. Теперь некоторым из них, скорее всего, придётся заплатить штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

В тоже время, губернатор Приморья пояснил, что сейчас в оперативном штабе обсуждаем возможность разрешить утренние и вечерние прогулки.

«И в то же время, понимаю, что это трудно, тяжело морально и физически. Поэтому сейчас в оперативном штабе обсуждаем возможность разрешить утренние и вечерние прогулки. В ограниченном режиме, но все же... Врачи считают это даже полезным - при условии соблюдения санитарных мер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]