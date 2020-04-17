Режим самоизоляции: полицейские во время рейда «накрыли» Снеговую Падь
В Приморье продолжаются рейды с участием сотрудников полиции с проверкой нарушения режима самоизоляции, сообщают «Вести:Приморье».
Так, в районе Снеговая Падь полицейские во время рейда встретили гуляющих на детской площадке родителей с детьми. На видео, опубликованном в dpskontrol125rus, видно, как несколько сотрудников полиции провели беседу с родителями детей, гуляющими на улице.
Напомним, ранее мы сообщали, что более 1,8 тысячи протоколов составлено в Приморье в отношении жителей региона, которые нарушают правила всеобщей самоизоляции. Теперь некоторым из них, скорее всего, придётся заплатить штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
В тоже время, губернатор Приморья пояснил, что сейчас в оперативном штабе обсуждаем возможность разрешить утренние и вечерние прогулки.
Комментировать: