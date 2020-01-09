«Обелиски - память Приморского сердца»: Степные просторы Новодевицы в дыхании озера Ханки

Более 20-ти обелисков приморским фронтовикам, установленных в разные годы силами благодарных земляков, мы показали в рамках специального проекта ГТРК «Владивосток» к 75-летию Победы. Сегодня — новая история, первая после юбилейной даты.

Степные просторы Новодевицы, села, где хорошо ощутимо дыхание самого большого дальневосточного озера Ханки — в репортаже Ольги Катренко.

Это мечта — побывать в двух приморских Девицах. Старой и Новой. Вместе они разве что на информационном знаке, по Хорольской трассе. И почему Девицы, два разных села в приханкайских степях? В Новой ждёт нас Надежда Васильевна Костенко. Человек, которому знакомы все имена на местном обелиске. Улица Садовая, зеленый палисад.

Надежда Костенко, ветеран труда, почетный житель с. Новодевица: «Люди, когда приехали с Украины, с Черниговской области, приехали и поселились в Старой Девице, над речкой. Были дома над речкой. А потом стали продвигаться сюда. Там затапливало. Речка выходила из берегов. Они сюда, поближе к сопкам. И вот тут поселились. Это уже Новая Девица стала».

Верными Стародевице остались несколько семей. Не дали селу пропасть с карты России. А в Новой — подросла в своё время для большого трудового подвига Надя Куц. Помощник бригадира трактористов.

«Всю дорогу работала с мужчинами, с тракторами. В поле. Я ходила очень много, в день по 20 километров. Поля большие. Были такие механизаторы - Гуров Иван Романович, Иван Филиппович Рева».

На тракторах и женщины работали. Всю войну пахала мама Надежды Васильевны. Что за техника тогда: и замерзала, и промокала под приморскими дождями. Умерла она совсем молодой. Отец погиб на фронте. За штурвал садилась и она, совсем девчонкой. Но в Новодевице рано замуж выходили. И супруг-тракторист запретил ей мужскую работу. Теперь вот внук-пограничник запрещает высаживать весь огород.

Надежда Костенко: «Я без работы помираю. Как я брошу? Трава вырастет. А что делать. И вот такая борьба».

Девушку с характером из Новодевичанского совхоза делегатом на международный женский конгресс в Москву отправили. И вот она — между легенд Советского Союза — Валентиной Терешковой и Анной Щетининой. Первая в мире женщина-космонавт и первая в мире — капитан дальнего плавания. О чём говорили? Да всё улыбались, смеётся Надежда Васильевна.

«Прожила я, конечно, хорошо. Работали, трудились».

Новодевичанский совхоз, в 70-е годы установил этот обелиск. Половина сельских трактористов тут, не вернулись с войны. Отцы, мужья. Сразу четверо братьев Семёновых. И вот — один знакомый ей сельский юноша. Смелый.

«Смелый, да...»

«Неужто правда смелый был?»

«Нет, такой, как обычный».

Как все мы, добавляет. Как отец. Василий Куц ушёл в 41-м. И года не прошло — пал смертью храбрых у города русских оружейников, Тулы.

«И вот Вы говорите, папа не успел подвига совершить. Наверное, потому что рано погиб».

«Рано погиб, ничего не сделал».

«Сделал... сделал каждый, кто пошел на войну».

Луч совхозной звезды, обелиск ведь сами строили, как солнце на закате - немного уставший. Но так и драматичнее. Среди имён здесь и поселенцы соседней Девицы. Подъезжая к ней, встречаем сельских пастушков. И гордо на нас свысока глядят.

«Как село называется?»

Мама пастушков идёт, отвечает: «СтароДевица!»

«А почему знаете? Почему Девица-то старая была?»

Альтернативный ответ так и остался за кадром. А в кадре — ветер, солнце и дивный Старо-Новодевичанский пейзаж.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]