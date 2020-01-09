В год 75-летия Победы беневчане обновляют обелиск землякам, не вернувшимся с войны

В Беневском сегодня бурно цветут сады. Красивейшее село в Лазовском районе, что на реке Киевка, славится оригинальными достопримечательностями. К примеру, там есть свой монумент Владимиру Высоцкому. А с некоторых пор — расписанный под хохлому старинный колодец. В год 75-летия Победы обновляют беневчане и обелиск землякам, не вернувшимся с войны. О людях, для которых память сердца не пустой звук и не только имя специального проекта ГТРК «Владивосток» - специальный репортаж Ольги Катренко.

Ветер в окна рвётся, вместе с грушевыми лепестками. Цапля - в небо, чтобы пролететь над седым Беневским маяком. Фруктовые деревья, как и фигурные скалы — своеобразный сельский символ. И бурная Киевка.

И закат, который мягко оттеняет дома с жёлтыми до белых уголков подзоринами. Старинное приморское село, как и многие, встало на месте корейских и китайских фанз. Упоминают о нём с 1871 года, как о почтовом стане на пути из Владимиро-Александровского в Преображение. 150 лет отметят на будущий год. И ровно полвека в эти дни обелиску в честь павших на войне земляков.

Памятник находится на территории школы. И каждый год сотрудники школы, учителя, ученики его как-то облагораживают. Не только к 9-му мая...

С Натальей Фищенко, учителем биологии и, наверное, одним из самых популярных наставников беневских старшеклассников, встречаемся у обелиска на другое утро. Иные краски: нежная зелень юных корейских сосен и розовые облачка рододендронов. Кто бы мог подумать, но всё это не абы как у обелиска случилось. Это весомая школьная экологическая разработка.

Наталья Фищенко, учитель биологии средней школы с. Беневское: «Когда его поставили, в 1970 году, здесь был совершенно другой проект. Росли ильмы. Они стали высокими, стали закрывать памятник. Их спилили... И не помню точно, кто-то из детей предложил... Давайте мы здесь что-нибудь изменим! С этого всё и началось».

Все они здесь, инициативная группа «Беневские тигры». И неформальный лидер проекта. Хотя и самый молчаливый - Егор Забежко. Подсаживают новые кедры, дополняют клумбы многолетниками.

Наина Беликова, старшеклассница средней школы с. Беневское: «Бетон, который сейчас вокруг памятника, он раскрошился с 1970 года. И администрация выделила деньги и рабочих, которые залили его. А мы, экологи школы, решили обустроить территорию. И по периметру памятника посадили две аллеи, чередуя рододендрон и сосну корейскую. У меня было три прадедушки. Иван Ильич, Владимир Ильич, Дмитрий Ильич Осипенко. Втроём ушли на войну. Вернулся только один. Владимир и Дмитрий погибли. Один в 1943-ом, другой в 1945-ом».

Дарина Бабич, старшеклассница средней школы с. Беневское: «На Великую Отечественную войну уходили два моих прадеда. Шестаков Иван Прохорович. Он был танкистом. В 1943 году пропал без вести в боях под Смоленском. Второй прадедушка — Заприса Владимир Ильич прошёл всю войну, до самого Берлина. Я чувствую прилив гордости, потому что во мне есть кровь этих людей, моих прадедушек».

Егор Забежко, автор экопроекта «Обелиск»: «Я бы сразу пошел. Надо отстаивать честь свою, Родину. Помочь чем-нибудь»

Автор: «Чем вы можете помочь, необученные пацанята?

Егор: «Что скажут, то и будем делать. Принести, разведать. Сделаем сразу».



Ефим Дубровин, старшеклассник средней школы с. Беневское: «Они уходили молодыми. У них не было практически молодости. Это ж вся жизнь наперекосяк».

Автор: «Ты бы так мог — со школьной скамьи на войну?»

Ефим: «Конечно, пошёл бы свою Родину отстаивать».

Пока Егор, Ефим, Дарина, в общем, «Беневские тигры» работали, не покладая рук, вдоль школьной ограды шёл тот, кому в 1945-ом довелось повоевать и после Дня Победы. Ветеран Восточного фронта, единственный из участников войны теперь в Беневском — Иван Егорович Звягинцев. В руках пакет со скромным лакомством.

У школьной березки расставили с Натальей Михайловной беневских героев. Отца и сына Ворожбит. Ефима и Петра Ефимовича. Старший без вести пропал под Сталинградом.

Наталья Фищенко, учитель биологии средней школы с. Беневское: «Они не знали, что их отцы погибли. Долгое время. Информация появилась гораздо позже. В те времена вдовам давали кусочек мыла. Какие-то льготы были. А им даже этот кусочек мыла не был положен. Не знали, то ли погибли воины, то ли перешли на сторону врага».

Внучке пропавшего без вести солдата, ей ли не знать? Как многие дальневосточники, оказался отец шестерых детей, рядовой Аксён Леонтьевич Дудко в 1942 году в горниле Сталинградской битвы.

Наталья Фищенко, учитель средней школы с. Беневское: «Уходил он не из Беневского, хотя тут жил. В 1941-ом их отправили в Чугуевку, на заготовку леса. Вместе со своей лошадью он ушёл. А назад вдове, Ульяне Яковлевне, вернули только лошадь».

Как обняла она голову лошадиную, как долго плакала. История семьи школьного биолога легла в основу еще одного военного проекта «Беневских тигров». Он посвящён Сталинграду. Собирают сельские школьники информацию обо всех земляках, пропавших там без вести.

Шумит Бошаров ручей, разделяя Беневское на две половинки. В 1914-ом случилось здесь страшное наводнение. С тех пор так. На другом бережке ещё один местный обелиск. Относительно современный, из 90-х. Установил его своими руками приморский моряк Иван Лычко. Как вышел на пенсию, переехал сюда из Находки, и отдал дань памяти русскому барду. Такую память о себе решили оставить «Беневские тигры». Не первый это сельский арт-проект. Но удивительный. Он оказался среди лидеров на краевом конкурсе молодёжных инициатив. И выиграл грант! Дарина Бабич, Фёдор Дмитриев, Геля Калинычева меняют облик старого колодца.

Геля Калинычева, участник проекта «Есть улица Центральная»: «Это интересно, как направление. Почему бы не сделать мир лучше? Мы — молодое поколение. И не сидеть должны на диванах, а действовать».

Дарина Бабич, автор проекта «Есть улица Центральная»: «Для меня это очень важный проект. Колодец возле своего дома построил мой прапрадед! Именно здесь он жил. И на этом месте поставил колодец. И мы хотим сохранить труд наших предков, чтобы не забывали о них».

Автор: «И вот видим мы с тобой, что нет той старой кладки каменной, её закрыли бетонными кольцами. Жаль».

Дарина: «Но колодец остался. Хотим раскрасить его под хохлому. Выбрали, потому что эта роспись легка в исполнении, очень яркая, без внимания не останется».

Конечно, при пра-пра... Дарины колодец не был одет в деревянный сюртук. Это уже местные власти прикрыли. Срезали цепи. Но молодёжь надеется когда-нибудь восстановить их, и хотя бы младшим беневчанам иногда послушать давать этот скрип.

А то и воды колодезной попробовать! Не было у нас возможности дождаться финала. Краска должна была подсохнуть, чтобы принять второй и третий слои, уже в хохломском колорите. Красный, оранжевый мы дорисовываем с помощью графического дизайна. Но если будете на Центральной улице в тех краях, обязательно остановитесь и около колодца. И у памятника Высоцкому. И у такой красивой на закате Звезды воинского обелиска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]