Новые данные по COVID-19: за сутки в России 169 смертельных случаев, в Приморье - два

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 831 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3374 (38,2%) без клинических проявлений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 441 108 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки умерли 169 человек. За весь период в стране не справились с болезнью 5 384 человек.

За последние сутки из больниц выписано 8 666 россиян, за весь период - 204 623.

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 67 человек. Нарастающим итогом общее количество заболевших в крае составило 2 211 человек, с начала эпидемии успешно прошли лечение 1 290 приморцев.

Не справились с болезнью еще два жителя региона. Оба мужчины – 65 и 82 лет. Первый, как выяснилось, в течение пяти дней занимался самолечением. После госпитализации находился в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату ИВЛ. У пациента 82 лет коронавирусная инфекция осложнилась сердечно-сосудистой патологией и онкологией. Таким образом, от COVID-19 с начала эпидемии в Приморье умер 21 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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