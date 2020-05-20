Новые данные по COVID-19: разрыв между Приморьем и Хабаровском увеличивается

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8706 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2970(34,1%) без клинических проявлений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев, за весь период - 6 829 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 271 человек, за весь период – 274 641.

85 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Приморье за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии заболевание выявили у 2787 жителей Приморского края. (В Хабаровском крае уже 2938 заболевших - разрыв между территориями увеличивается в благоприятную сторону для приморцев. Хотя показатель смертности у хабаровчан ниже - с начала эпидемии умерло 19 человек).

Более тысячи приморцев сейчас находятся на лечении. 33 пациента – в тяжелом состоянии.

С начала эпидемии 26 человек не справились с инфекцией. Последней жертвой коронавируса стал мужчина в возрасте 65 лет. Заболевание протекало в очень тяжелой форме. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, своевременно оказывали необходимую медицинскую помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, справиться с инфекцией не удалось.

За последние сутки в крае выздоровело 48 человек. За все время с инфекцией справились 1662 приморца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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