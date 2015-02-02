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Выплаты в размере 21,5 тысячи получат предприниматели на борьбу с коронавирусом

Выплаты в размере 21,5 тысячи получат предприниматели на борьбу с коронавирусом

Источник фото: pixabay.com

Российским бизнесменам компенсируют затраты на борьбу с коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующее распоряжение о выдаче субсидий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«Около 500 тысяч малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику коронавирусной инфекции», — говорится в описании документа.

Субсидии будут выдаваться компаниям, работающим в сферах гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям. Размер выплаты будет составлять 15 тысяч рублей на первоначальные расходы, а также 6,5 тысяч рублей на каждого работника по состоянию на май 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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