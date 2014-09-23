Борис Кубай расcказал о том, какую опасность несет тропический шторм Jangmi Приморью

Днем 7 августа над акваторией Филиппинского моря образовалась очередная тропическая депрессия, в субботу ночью она углубилась до тропического шторма. Ему был присвоен пятый порядковый номер, он получил название «JANGMI», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет.

"Тропический шторм JANGMI завтра, 10 августа, подойдет к Корейскому полуострову, войдя во взаимодействие с фронтальной зоной, которая там находится уже довольно длительное время. Перевалив Корейский полуостров, ночью 11 августа выйдет в Японское море и через сутки окажется над южным Сахалином. Таким образом, тропический шторм JANGMI может примерно повторить траекторию своего предыдущего «коллеги», быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени «зацепив» южную и восточную части Приморского края, но, будучи энергетически слабее, он не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей, как предыдущий тайфун", - рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

После прохождения тропического шторма погода в Приморье останется нестабильной.

"Существует несколько важных факторов, говорящих об отсутствии явных тенденций к стабилизации погоды. Прежде всего, это наличие высотной фронтальной зоны, расположившейся вблизи Приморья, а также тропосферного циклона над Монголией, который своей циркуляцией то приподнимает фронтальную зону к северу, ориентируя ее на Приморский край и направляя сюда волновые циклоны с дождями, то несколько «приопуская» к югу. Отсюда и получаются понедельник-вторник с дождями, среда без дождей, четверг-пятница с дождями, суббота-воскресенье без дождей и т.д. Если через неделю тропосферный вихрь уйдет и на его место не придет новый, появится шанс на стабильно хорошую погоду", - пояснил Кубай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]