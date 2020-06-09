COVID-19 не отпускает приморцев: озвучены новые данные по заболеваемости коронавирусом в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 118 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1356 (26,5%) без клинических проявлений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 892 654 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев. За весь период по России умерло 15 001 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 259 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России 696 681.

В Приморье ситуация с заболеваемостью коронавирусом по-прежнему напряженная. За прошедшие сутки заболели еще 94 человека, двое умерли. Количество приморцев с диагнозом COVID-19 составляет уже 7 797 человек. Успешно прошли лечение с начала пандемии 6 091 человек.

Между тем, общероссийский коэффициент распространения коронавирусной инфекции в понедельник остался на уровне воскресенья и составил 0,99, - сообщает ТАСС. В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru