Соцсети создают свою летопись удара «Майсак» по Приморью

Режим чрезвычайной ситуации краевого уровня может быть введён в Приморье из-за прошедшего тайфуна «Майсак». Жители края присылают на номер whatsapp редакции фото и видео того, с чем им пришлось столкнуться или очевидцами чего они стали.

Многих сила тайфуна повергает в шок, жители края не верят, что такое вообще возможно. Однако кадры говорят за себя.

«Вести:Приморье» предлагают подборку присланных в редакцию материалов.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]