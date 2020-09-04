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Соцсети создают свою летопись удара «Майсак» по Приморью
Режим чрезвычайной ситуации краевого уровня может быть введён в Приморье из-за прошедшего тайфуна «Майсак». Жители края присылают на номер whatsapp редакции фото и видео того, с чем им пришлось столкнуться или очевидцами чего они стали.
Многих сила тайфуна повергает в шок, жители края не верят, что такое вообще возможно. Однако кадры говорят за себя.
«Вести:Приморье» предлагают подборку присланных в редакцию материалов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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