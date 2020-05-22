Вакцинация может стать обязательной для туристов

Обязательная вакцинация от COVID-19 в качестве условия для международных путешествий является разумной мерой, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера», — цитирует ТАСС Владимира Чуланова. Врач подчеркнул, что вакцинопрофилактика на сегодняшний день является самой эффективной мерой защиты.

Инфекционист добавил, что сам препарат от коронавируса появится в гражданском обороте уже в скором времени. Поэтому туристов, покидающих страну, могут обязать пройти вакцинацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]