Сегодня, 18:18
Анонс на 5 октября
05 октября в 10:00. Ботанический сад. Осенняя программа для детей "Дубы-колдуны". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.
05 октября в 17:30. Приморская государственная картинная галерея. Лекция «Владимир Арсеньев: короткая большая жизнь». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
05 октября в 18:00. Приморская государственная картинная галерея. Спектакль «Ожог от лепестка» и лекция «Владимир Арсеньев: короткая большая жизнь». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
05 октября в 18:00. Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Пешеходная экскурсия по городу «Лабиринты китайской Миллионки». г. Владивосток, ул. Светланская, д. 20.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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