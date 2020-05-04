О сроках отказа от масок рассказала глава Роспотребнадзора

Необходимость носить маски отпадёт, когда люди будут обеспечены вакциной от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на RT.

Во время форума «Здоровое общество» ей задали вопрос, приведёт ли пандемия к тому, что маски теперь придётся носить всегда, передаёт Интерфакс.

«Я думаю, что нет. Мы найдём способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала она.

По словам Поповой, у россиян уже есть некоторая привычка к средствам индивидуальной защиты.

«Хочу сказать, что мы носим маски и моем руки каждый год, начиная с 2017 года, в общем-то, вовлекли в эту орбиту население Российской Федерации, когда приходил грипп, люди ходили в масках — это было серьёзное достижение страшной зимы 2016 года, когда мы поломали это и 40% населения в общественных местах, по оценкам экспертов, стали ходить в масках. Это было важно», — рассказала она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]