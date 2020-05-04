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Глава Роспотребнадзора рассказала, зачем нужно несколько вакцин от COVID-19

Глава Роспотребнадзора рассказала, зачем нужно несколько вакцин от COVID-19

Наличие в России нескольких вакцин от коронавируса дает и пациентам, и врачам возможность маневра. Такую точку зрения в программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1" высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье».

"Очень хорошо, что есть в Российской Федерации несколько вакцин". Благодаря этому "есть выбор как у врачей, так и у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе", отметила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова подчеркнула, это очень важно для людей. Так как кто-то страдает аллергией, кто-то хроническими заболеваниями. Поэтому и стоит подбирать вакцину.

Например, вакцина "Вектора" подойдет аллергикам, где нет живого вируса. "Есть люди старшего возраста, которым нужно щадящим методом привиться. Молодым, активным, которым нужно привиться быстрее, и здесь можно использовать другую вакцину. И это все вместе дает нам вариант выбора, а также дает выбор врачу использовать ту вакцину, которая в каждом конкретном случае более применима в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний, активности человека и так далее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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