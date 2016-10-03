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Тропичекий шторм обрушится на Владивосток

Тропичекий шторм обрушится на Владивосток

в Филиппинском море зародилась ещё одна тропическая депрессия. Давление в центре достигло 996 гПа, максимальный ветер вблизи центра 15 м/с. По предварительному прогнозу, в ближайшие сутки вихрь, углубляясь, будет смещаться в северо-восточном направлении. В дальнейшем он повернёт на северо-запад.

Ориентировочно к выходным уже в стадии тропического шторма подойдёт к префектуре Окинава и обрушит на острова ливни и штормовой ветер. Затем выйдет в Восточно-Китайское и будет смещаться над его акваторией. Впоследствии вихрь снова поменяет направление и развернётся на север, северо-восток.

Предположительно в начале следующей недели он может выйти на акваторию Японского моря и оказать влияние на погоду Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на сайт Примпогода. Так, по данным сайта windguru, на Владивосток 14 августа обрушится более 80 мм осадков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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