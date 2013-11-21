В приморских кефире, сметане и варенце обнаружен золотистый стафилококк и кишечная палочка
Специалистами ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Находкинского филиала в результате испытаний молочной продукции из Партизанского района был выявлен золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Специалисты лаборатории провели исследование образцов кефира, варенца и сметаны, которые производят на частном предприятии в Партизанском районе. В результате испытаний в кефире и сметане были выявлены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, в варенце – бактерии группы кишечной палочки. Возможной причиной стало несоблюдение частным предпринимателем технологии производства, нарушение санитарно-ветеринарных правил.
Специалисты отмечают, что поскольку эти виды молочной продукции не подлежат кипячению, которое убивает бактерии, употребление таких продуктов может быть особенно опасно для здоровья человека.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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