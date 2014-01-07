Пока одни сетуют на зиму без снега, другие сами создают для себя новогоднее настроение. Ледовый городок в центре Уссурийска не только открылся первым в крае, но и сумел порадовать посетителей белоснежным зимним убранством.

Обустройство уссурийского ледового городка началось с главного зимнего атрибута — на центральную площадь завезли шесть грузовиков со снегом. В администрации округа решили во что бы то ни стало возводить новогодние декорации на по-настоящему зимнем фундаменте. Его предоставила местная база отдыха.

Евгений Талов, корреспондент: «Если снег не идет к уссурийцам, то уссурийцы добудут его сами. На центральную площадь снежок завозили «КАМАЗами». Правда, сейчас он немножко обледенел, но зимнее настроение создано! Хочется одеть шапку-ушанку и фотографироваться со снеговиками».

Уссурийский ледовый городок стал первым в крае! Вокруг новогодней ели быстро выросли интересные арт-объекты. Целая аллея гигантского мороженого стала отличной площадкой для фотосессий.

- Хорошо, спасибо администрации. Все хорошо у нас здесь, красиво…

- Да, у нас всегда красивая площадь. И дети всегда катаются. Всегда все рады, красиво. У нас самая лучшая площадь, честно!

- Да!

- Это единственное место в городе, где есть снег! Я говорю: «Поехали, детям покажем хоть снег». Очень понравилось!

Для полноты картины не хватает лишь ледовых скульптур. Заготовки уже доставили на место. До 27 декабря ледяные глыбы превратятся в изысканные скульптуры. Администрация округа обещает, что к этому времени будет завершено и новогоднее убранство всего города.

Работы по подготовке округа к встрече Нового, 2019 года, продлятся до конца декабря. Новогодние ели и декорации будут установлены во всех парках и микрорайонах города.

На церемонии открытия ледового городка маленькие уссурийцы написали свои письма главному новогоднему волшебнику — на площади работала почта Деда Мороза. Также горожане насладились красочной ночной подсветкой ледового городка — в этом году организаторы уделили особое внимания иллюминации праздника.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]