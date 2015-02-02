Весь мир уже там, говорят о ближайших соседях Приморья. Попасть на китайский рынок с чем бы то ни было сегодня — настоящий успех. В Уссурийске стараются грамотно выстроить производство популярного напитка так, чтобы не в Германии или Чехии, а именно из этого города везли его в провинцию Хэйлунцзян и дальше по Поднебесной. Об энергии экспорта по-приморски — далее.

Любимый уголок для селфи и эфиров в инстаграме — четыре из шести емкостей, где солодовый продукт дозревает ровно 21 день. Но начинается комплекс с дробилки.

- Светлый солод — это пророщенный ячмень.

Сибирский либо чешский ячмень. Дальневосточный, к сожалению, не подошел. Зато вода в самый раз. Кипит, соединившись с солодом, как раз на капитанском мостике. Отсюда весь варочный порядок как на ладони. Слева выходит сусло, справа отделяется белок.

Владимир Змага, заместитель директора предприятия: «Температура с 92 градусов спадает до 12-ти. Охлажденный поступает в емкость, куда добавляются дрожжи».

- А вам какой процесс больше нравится?

- Окончательный!

Уссурийцы давно убедились, что окончательный процесс, точнее — продукт, который сейчас находится в емкостях

Елена Маринова, главный технолог: «Где происходит насыщение вкуса, аромата углекислотой».

Нравится и землякам-приморцам, и немцам, поставщикам технологии…

Анна Змага, юрист предприятия: «Они говорили даже, что очень тяжело даже в Германии найти такой продукт, который готовим мы».

Так почему же не испытать его на международной арене? Ближайшей. И как совпало — Центр поддержки предпринимательства Приморского края запустил уникальную программу экспортного акселератора по выводу местных предприятий на китайский рынок.

Евгений Никифоров, генеральный директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края: «Создатели программы и основные спикеры — это действующие бизнесмены-экспортеры. Они говорят о том, что они прошли на своем опыте, они помогают избежать ошибок, они рассказывают, кто такой китайский покупатель, какие у него требования».

Даже торговаться учат с китайцами. От центра и первая выкладка — на полки китайских магазинов. Полный цикл уссурийцы прошли.

Анна Змага, юрист предприятия: «Мы изучили культуру, какие особенности у китайской культуры, как они сотрудничают, что для них основное».

Знают теперь — китайцы не очень любят темное, а светлое предпочитают помягче, зато покупают ящиками. И если не свое, так из Германии. Но Уссурийск с продуктом немецкого качества гораздо ближе. Так что процесс приморской пенной экспансии пошел. А Центр поддержки предпринимательства теперь разрывают просьбами — устроить экспортную акселерацию и в других регионах России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]