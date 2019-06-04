Александр Демиденко, «НТВ-Плюс»: «Мы даём людям возможность заработать»

Пандемия ускорила переход на цифровые продукты, в том числе, на рынке платного телевидения. Этим летом оператор «НТВ-Плюс» запустил программу, ориентированную на самозанятых установщиков спутникового ТВ, которая упростила и автоматизировала процедуру вывода вознаграждения для партнеров. О результатах работы программы, продвижении телевизионного сервиса на разных платформах и драйверах роста в условиях насыщения рынка нам рассказал коммерческий директор «НТВ-Плюс» Александр Демиденко.



- Поясните, в чем своевременность и актуальность партнерской программы для самозанятых установщиков?

Мы задумали эту программу в декабре 2019 года, то есть до пандемии, когда ограничения в работе и не предполагались. А запустили ее в июне 2020-го, когда большая деловая активность в стране оказалась, по сути, парализована, поэтому для нас данная программа стала актуальной формой продаж. Это еще и попытка сделать современную цифровую платформу для работы с партнерами — без оформления бумажных договоров, составления прочих необходимых документов. Нам хотелось создать технологичный продукт эпохи цифровой экономики, где достаточно нажать кнопку, чтобы запустить весь процесс работы. Исходя из этого, мы и создали программу самозанятости, в которой не требуется заполнение бумаг, но при этом все происходит абсолютно легально. В этом очень помог Сбер, который является провайдером платформы. Мы сделали классный цифровой продукт, который попал в тренд и оказался актуальным в пору пандемии.

В чем еще своевременность и актуальность программы? Во-первых, у правительства нашей страны развитие самозанятости находится в приоритете, потому что дает возможность людям войти в правовое поле на рынке труда, обеспечить себе статус работающего человека, при этом платить низкие налоги. Таким образом мы содействуем государству в его политике, обеспечивая людей легальным доходом, а они, в свою очередь, еще и зарабатывают положительную кредитную историю в Сбербанке, что позволит им при необходимости оформить кредит. Программа позволила повысить процент занятости в удаленных регионах и поселках, потому что оказалась особо актуальной именно там, где доступность услуг платного телевидения не так высока, как в Москве или Подмосковье. Как показала практика, программа успешно идет в городах с населением 50–100 тысяч — в них не всегда есть партнеры, которые могут предоставить сервис платного телевидения. Хочу подчеркнуть один важный момент: развивая самозанятость, мы не ограничиваем бизнес текущих партнеров. Самозанятые — это новые люди, которые работают в другой местности и привлекают клиентов там, куда наши партнеры прежде не добирались.

- На старте программы заявлялось, что доля самозанятых установщиков составляет порядка 5% от текущей базы партнеров оператора. Могут ли они стать драйвером новых подключений в условиях насыщения рынка платного ТВ?

Мы действительно изначально планировали, что доля самозанятых составит 5%. Но сегодня, спустя нескольких месяцев с момента запуска программы, видим, что эта доля увеличилась вдвое. С ее помощью мы подключили абонентов, которые находятся в тех регионах, до которых раньше не доходили другие наши партнеры. Самозанятым в таких поселках удается привлекать потенциальных пользователей, которые ранее по разным причинам не подключались. Самозанятый более активно работает с базой, потому что проживает на этой территории, его хорошо знают, а своему человеку доверяют всегда.

- Помимо задач бизнеса, выполняет ли программа социальные задачи?

«НТВ Плюс» — коммерческая организация, и любой наш проект направлен на получение прибыли. Но у нас есть и социальная миссия. Во-первых, мы даем в регионы качественный телевизионный сигнал, предоставляем хороший контент людям, у которых в этих местах не так много развлечений. Во-вторых, решаем вопрос их заработка, обострившийся в период пандемии. Таким образом улучшаем социальное положение граждан.

- Чего вам удалось достичь с помощью данной программы?

Наши ожидания программа полностью оправдала. Партнерам нравится работать по этой программе, потому что перечисление вознаграждений им осуществляется в течение 2–3 дней, что значительно быстрее, чем у конкурентов. Наша программа более технологична и выгодна для партнера. Ведь что для него важно? Быстро, не отвлекаясь на заполнение излишней документации, получить «белый» доход. Для этого самозанятым нужен только смартфон. С его помощью они вводят заявку в систему, подключают абонента, им начисляют денежные средства, баллы, а затем самостоятельно, нажав нескольких кнопок, выводят деньги на свою карту Сбербанка. Через 2–3 дня деньги поступают. Этот процесс удобен, прозрачен и по скорости не имеет аналогов на рынке.

- Давайте теперь поговорим о доступности вашего телевизионного сервиса на разных платформах. Мы регулярно делаем обзоры операторских приставок. Наши подписчики часто сетуют на то, что на таком устройстве есть только один сервис платного ТВ, а само оно стоит в среднем вдвое дороже медиаплееров, наводнивших китайские интернет-магазины. Вы можете пояснить, в чем отличия операторской ТВ-приставки, почему она стоит относительно дорого и почему на ней никогда не будет видеосервисов конкурентов?

Операторские приставки дороже, потому что операторы с их помощью обеспечивают лучшее качество ТВ-сигнала. Срок службы таких приставок намного дольше, потому что тщательно прорабатывается их качество. Они адаптируются под сигнал операторов. При всех плюсах есть единственный минус, заключающийся в стоимости. Но на него у меня ответ один: скупой платит дважды. Почему операторы только свой сигнал дают? Потому что на разработку качественных приставок требуются соответствующие средства. Но и сейчас популярность таких приставок довольно высокая.

- Ваша новая приставка Vermax 4K IPTV создана для пользователей, у которых нет современного смарт ТВ, но есть обычный телевизор. Верно ли утверждать, что поскольку в крупных городах жители в основном уже имеют смарт ТВ, то основная аудитория Vermax 4K IPTV — те, кто проживает в небольших городах и населенных пунктах, по сути, в провинции, где обновление парка телевизоров происходит медленнее? Или все же аудитория приставки более широкая?

Проникновение смарт ТВ в крупных городах действительно больше, чем в маленьких. Это соотношение составляет 70% против 30%. В регионах с точностью до наоборот, а в среднем по стране — 50% на 50%. Тем не менее, если взять 50% телевизоров, которые есть в домохозяйствах, а у нас их около 40 миллионов, то получается, что 20 миллионов семей являются базой для просмотра спутникового телевидения. Производители телевизоров через год-два перестают поддерживать своими прошивками совместимость с сервисами, которые принимают сигнал по интернету. И современный телевизор через три года превращается в устаревший. Если вы хотите подключить к ТВ-сервису, скажем, семилетний телевизор, то можете столкнуться с проблемами, потому что производитель перестал заниматься поддержкой этой линейки. А приставку можно подключать не только к новым телевизорам, но и к старым моделям. Поэтому можно говорить о большой аудитории потребителей Vermax 4K IPTV.

- Новую приставку разработала компания «НАГ» из Екатеринбурга. Какие факторы стали для вас главными при выборе поставщика?

Мы рассматривали разных поставщиков, как зарубежных, так и российских. «НАГ» выбрали потому, что она обеспечивает наилучшее качество по сигналу и лучшие условия с коммерческой точки зрения. Не секрет, что партнер в России при поддержании товарных запасов намного эффективнее, чем партнер из Китая. Потому что в Китае цикл поставки занимает от двух до четырех месяцев, с «НАГ» же мы размещаем заказ за месяц. И потом, «НАГ» делает приставки не только для нас, но и для других операторов, что говорит о производителе, специализирующемся на данной продукции высокого качества.

- Ваш сервис платного телевидения доступен на разных платформах: мобильных устройствах, в вебе, на смарт ТВ. Насколько именно приставка — коммерчески привлекательный и перспективный сегмент для продвижения телевизионного сервиса?

Мы должны предоставлять услуги всем потребителям: и тем, у кого устаревшие модели телевизоров, и тем, кому удобнее подключаться через интернет. Вот для них мы и разработали этот продукт. Понятно, что он не является для нас самым главным по сравнению со спутниковым ТВ и онлайн-телевидением, но тем не менее он заполняет определенную продуктовую нишу. Например, людям старшего поколения, консерваторам неудобно и непривычно смотреть телевидение через интернет — они предпочитает это делать через приставку, с использованием классического пульта. Этой категории абонентов приставка тоже будет интересна.

- О рынке платного ТВ в этом году можно сказать: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». По данным аналитиков, в третьем квартале впервые выросла выручка операторов, количество абонентов приросло более чем на 200 тысяч, а показатель ARPU практически восстановился до прежнего уровня. Все понимают, что произошло это из-за пандемии, когда люди вынуждены были находиться дома и больше потреблять телевизионные услуги. Не будь коронавируса, рынок так и продолжил бы топтаться на месте с его минимальным ARPU и проникновением услуги выше 80%. Какие вы видите драйверы роста и перспективы для себя на рынке?

Спутниковое телевидение сильно расти не будет. Рост будет в диджитал-продуктах. Это обусловлено развитием технологий: широкополосный интернет проникает повсюду, услуга онлайн-телевидения достаточно проста с точки зрения подключения, вложения средств. Наша компания активно развивается на рынке ОТТ, по сравнению с прошлым годом мы отметили двузначный рост числа абонентов. Спутниковое ТВ занимает свою нишу, ему нет альтернативы там, где нет ШПД. Кроме того, люди предпочитают качественную картинку и оригинальный контент, а у нас есть и то, и другое. И эта клиентская база остается стабильной.

Источник: https://telesputnik.ru/

Источник: Другой источник