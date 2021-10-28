Схемы восьми автобусных маршрутов временно изменятся в связи с дорожными работами на Суханова

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ в районе дома № 6 по ул. Суханова с 17:00 29 октября до 9:00 1 ноября будут изменены схемы движения восьми автобусных маршрутов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в городском управлении транспорта, речь идет о маршрутах № 5, 15К, 16Ц, 22, 29, 38, 63 и 68.

На время проведения ремонтных работ перевозка пассажиров будет осуществляться по следующим схемам:

- № 5 после съезда с Золотого моста: «ДВГТУ» - «Площадь Борцов Революции» - «Изумруд» - «Картинная галерея» - «Гоголя» - «Студенческая», далее по установленному маршруту;

- №15К после съезда с Золотого моста: «Фуникулёр» - «Тихоокеанский» - «Картинная Галерея» - «Краевая Больница» - «Площадь Борцов Революции»- «Изумруд» - «Картинная галерея» - «Гоголя» - «Студенческая», далее по установленному маршруту;

- № 16Ц: «Тихоокеанский» - «Картинная галерея» - «Краевая больница» - «Площадь Борцов Революции» - «Изумруд» - «Картинная галерея» - «Гоголя» - «Тихоокеанский», далее по установленному маршруту;

- № 22 после съезда с Золотого моста: «Фуникулёр» - «Тихоокеанский» - «Картинная галерея» - «Краевая больница» - «Площадь Борцов Революции»- «Изумруд» - «Картинная галерея» - «Гоголя» - «Студенческая», далее по установленному маршруту;

- № 29: «Фуникулёр» - «Тихоокеанский» - «Картинная галерея» - «Краевая больница» - «Площадь Борцов Революции»- «Изумруд» - «Картинная галерея» - «Гоголя» - «Студенческая», далее по установленному маршруту;

- № 38: «Тихоокеанский» - «Картинная галерея» - «Краевая больница» - «Площадь Борцов Революции» - «Изумруд» - «Картинная галерея» - «Гоголя» - «Тихоокеанский», далее по установленному маршруту;

- № 63: «Фуникулёр» - «Тихоокеанский» - «Картинная галерея» - «Краевая больница» - «Маяк» - «Площадь Борцов Революции» - «Изумруд» - «Картинная Ггалерея» - «Гоголя» - «Студенческая», далее по установленному маршруту;

- № 68: «Ломоносова» - «Тихоокеанский» - «Картинная галерея» - «Краевая больница» - «Площадь Борцов Революции»- «Изумруд» - «Картинная галерея» - «Гоголя» - «Студенческая» - «Ломоносова», далее по установленному маршруту.

По всем вопросам работы общественного транспорта во Владивостоке можно обращаться по тел. 2614-334.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]