Редкие книги, которые можно перелистать, и золото Римской империи. Молодые реставраторы и дух главного музея страны в лице Константина Хабенского. Владивосток сегодня принимает Дни Эрмитажа. Основная площадка — Приморская картинная галерея, куда, в рамках грандиозного просветительского проекта, можно придти совершенно бесплатно.

Единственное место, доступ куда обычному гостю воспрещен, мастерская реставраторов. Здесь Динара и Дарья, молодые специалисты Государственного Эрмитажа — опытных дальневосточных мастеров удивляют. Но случается и обратное.

Дарья Смирнова, художник-реставратор 1 категории, Санкт-Петербург: - «Есть открытия, узнаем что-то новое».

Например, о морском хитозане, который помогает спасать кусочки старых склеенных монтировок. Выглядят они так примерно, хотя петербурженка, Динара Мамина, держит в руках специально заготовленные для мастер-класса обманки.

Динара Мамина, художник-реставатор государственного Эрмитажа: - «Это наша база бесценная, мы берем отсюда волокна, черпаем какие-то знания, анализы, результаты анализов, все здесь».

А это — сейфовая дверь, которую вообще-то можно и совсем захлопнуть. Так что останется народ один на один с древнеримской красотой и... привидениями. Здесь «Шкатулку Матроны открыли» — выставку из коллекций Эрмитажа. Из собраний его библиотеки новые 150 книг, в подарок приморцам. И какие! Восточные рукописи, где еще увидишь двухтомник подобный?

Когда еще глаза в глаза с харизматичным Хабенским «прогуляешься» по Зимнему Дворцу эпохи русских царей. И, волей-неволей, подумаешь о привидениях. Светлану Руснак и во Владивостоке часто спрашивают.

Светлана Руснак, заместитель директора ПГКГ по развитию: - «У вас есть привидения, у вас есть вот что-то такое таинственное? Итак, Эрмитаж ночью. Уединение. Здесь и тихая жизнь вещей»

И где-то там замер с фотокамерой Юрий Молодковец. Скоро художник лично будет из Парижа, чтобы рассказать об авторской выставке, частичке владивостокских эрмитажных дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]