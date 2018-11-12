Сбившийся с миграционного пути японский журавль решил перезимовать в Приморье

Амурский эколог Антон Сасин продолжает наблюдать за судьбой японского журавля по имени Квотер. Весной птицу выпустили из Муравьевского парка. Но во время миграции журавль сбился с пути, сообщают «Вести:Приморье».

Молодой журавль сбился с курса из-за своей неопытности. Путь в тёплые края он начал ещё в ноябре. Сейчас его обнаружили в Приморье. Об этом пишет amur.info.

«Японский журавль Квотер уже больше месяца зимует в Приморском крае, недалеко от посёлка Рудная Пристань. Неоднократные попытки орнитологов отловить его, чтобы отправить на зимнюю передержку, пока ни к чему не привели. Специалисты испробовали практически весь арсенал приспособлений и методик для отлова, но журавль каждый раз оказывался хитрее и избегал ловушек. Даже ночные попытки в темноте и при помощи тепловизоров, когда казалось, что птица ничего не видит и должна легко попасться, не увенчались успехом. Квотер и в темноте хорошо видел и легко уходил от расставленных сетей и петель. В общем, журавль остается в той же локации и, по сообщениям орнитолога Сергея Сурмача, вполне здоров и хорошо себя чувствует», — рассказал Антон Сасин в своём инстаграм-аккаунте.

Орнитологи пока оставили попытки отловить птицу. Квотера подкармливают учёные из Дальнегорска. Специалисты отмечают, что журавль сейчас не собирается никуда улетать, кормится на кукурузных полях, а ночует на ещё не замерзших полыньях речки Прямая.

«Если вдруг он всё-таки отправится дальше, в Японию, Китай или Южную Корею, то там у нас есть коллеги-орнитологи, которых уже оповестили о такой возможности и они готовы его встретить и присмотреть за ним у себя», — отметил эколог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]