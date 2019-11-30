Анонс на 13 мая

13 мая в 16.00 - Владивосток, в зале заседаний администрации города Владивостока, Океанский проспект, д. 20 - Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год.

13 мая — Владивосток, Колледж машиностроения и транспорта (ул. Русская, 96) - активисты приморской региональной общественной организации информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры» проведут занятие, направленное на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, а также на профилактику экстремизма и ксенофобии.

13 мая в 18.30 - Владивосток, Католический приход Пресвятой Богородицы - Даниэль Сальвадор. Концерт испанской органной музыки.

13 мая в 20.00 - Владивосток, Gastroli Grill - Вечер саксофона в Gastroli Grill. Ladynsax.

13 мая в 11.00 - Владивосток, Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Большое искусство “малых голландцев”».

С 13 по 30 мая - Владивосток - пройдет фестиваль мидий.

13 мая - День Черноморского флота ВМФ России.

13 мая - День охранно-конвойной службы МВД России.

13 мая - Праздник разговения — Ураза Байрам (Ид аль-фитр, Рамадан Байрам).

13 мая - Вознесение Господне у западных христиан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]