Анонс на 15 мая

15 мая в 09:00. Русский остров. Субботняя пробежка от мыса Вятлина до бухты Ахлёстышева.

15 мая в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

15 мая в 10:00. Музей города. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

15 мая в 10:00. Седанка Сити. Международная выставка кошек. г. Владивосток, ул. Полетаева, 6д.

15 мая в 10:00. Библиотека ДВФУ. Интерактивная научная программа "Таблица Менделеева" (7-14 лет). г. Владивосток, ул. Алеутская, 65Б.

15 мая в 10:00. Иммерсивный театр "Письма твоего города. Легенды Владивостока". Корабельная набережная.

15 мая в 10:00. Фестиваль мидий. 26 заведений из Владивостока и один ресторан из Благовещенска. Владивосток, рестораны города.

15 мая в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Лес чудес". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

15 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

15 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

15 мая в 11:00. Фестиваль творчества "Зеленая прищепка" в Арт-парке "Штыковские пруды". пос. Штыково, ул. Березовая 9.

15 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Сокровища Нижегородского художественного музея. От Саврасова до Малевича». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

15 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Большое искусство “малых голландцев”». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

15 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Анатолий Телешов (1928-1990)». г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12.

15 мая в 11:30. Hi dude. Викторина "Что? Где? Когда?". г. Владивосток, ул. Гоголя, 39А.

15 мая в 12:00. Акция "Обмен комнатными растениями". г. Владивосток, ул. Семеновская 23, вход в синее крылечко, вывеска Green.mosaic, дверь направо. Предупредить о визите.

12 мая в 12:00. Музей города. Познавательная программа «Зачем берегу маяк?». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

15 мая в 12:00. Седанка Сити. Бесплатные творческие мастер-классы для детей. г. Владивосток, ул. Полетаева, 6д.

15 мая в 12:00. Чи-Фань. Бесплатная игротека по настольным играм. г. Владивосток, ул. Набережная, 7Б.

15 мая в 12:00. Центр современного искусства Заря. Ночь музеев на «Заре». г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 155.

15 мая в 12:00. Театр Молодежи. Спектакль "Волшебник изумрудного города". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

15 мая в 12:00. Приморская краевая филармония. Детская музыкальная программа «На машине марки Форд, ехал старый мистер Норд» . г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

15 мая в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Крошка Енот". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

15 мая в 15:00. Библиотека им. А. М. Горького. Клуб "Меломан": Весенняя ярмарка винила. Седьмая встреча сезона 2020 - 2021. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

15 мая в 16:30. Пекарня Мишеля. Сказки Мишеля: театрализованные шоу и представления. г. Владивосток, ул. Светланская, 33 (Большой Гум, 1й этаж).

15 мая в 16:30. Католический Приход Пресвятой Богородицы. Даниэль Сальвадор. Три концерта испанской органной музыки. г. Владивосток, ул. Володарского, 22 стр. 2.

15 мая в 17:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

15 мая в 18:00. Театр Андрея Нартова. Спектакль "Разговор, которого не было". г. Владивосток, ул. Нерчинская, 32.

15 мая в 18:00. Набережная Спортивной гавани. Иммерсивная прогулка "Диалог с морем". г. Владивосток, ул. Пограничная, 12.

15 мая в 18:00. Техника XX века в Приморском крае. Ночь музеев на Садгороде. г. Владивосток, Ночь музеев. г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21 стр. 2.

15 мая в 18:00. Приморская краевая филармония. Эстрадная шоу - программа «Субботний вечер в филармонии». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

15 мая в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Двенадцать стульев". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

15 мая в 19:00.Приморская сцена Мариинского театра. Концертная программа "Шостакович. Чайковский". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

15 мая в 20:00. Центральная площадь. Вечеринка-девичник "Пати Бас". г. Владивосток.

15 мая в 21:00. Театр Молодежи. Спектакль "Сказка Сказок". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]