Приморские лотосы стали достопримечательностью Белгорода
Лотосы Комарова привезли несколько лет назад в Белгород из Приморского края. «Южный экзот» прижился в водоеме белгородского водохранилища и стал там достопримечательностью, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на сообщество «БелГородские подробности».
Приморские краснокнижных растения привезли в Белгород в 2010 году. Через три года они «счастливо зацвели, демонстрируя всем что вода, климат и прочие условия в этой местности их вполне устраивают», — сообщает автор «БелГородских подробностей» А. Токов.
Гости из Приморья живут в водохранилище пруда Быковка. Чистота воды и не промерзающий до дна зимой водоем понравились экзотическим южным растениям. Правда, когда они расцвели в первый раз, кто-то сорвал все цветы. Но в дальнейшем эксцессов не было.
«Красота на быковском пруду частично продолжается и сейчас. Хотя основное цветение там происходит на рубеже июля-августа, отдельные экземпляры периодически расцветают до сих пор. Ими можно отлично налюбоваться с берега. А вот рвать их уже не нужно. Да, и еще там отличные и чуткие гуси, неравнодушные как к лотосам, так и к гостям водоема», — указывается в сообщении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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