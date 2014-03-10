С авоськой в магазин: Роспотребнадзор поддержал ограничение одноразового пластика в России

Роспотребнадзор поддерживает идею поэтапно сокращать (вплоть до полного запрета) использование одноразовых пластиковых пакетов в розничной торговле и стимулировать производство многоразовой упаковки, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Greenpeace.

Ведомство обозначило свою позицию по итогам мартовского спецзаседания Совета по правам человека, посвящённого выходу из мусорного кризиса в России. Впервые орган исполнительной власти высказался о необходимости исполнять приоритеты госполитики в сфере обращения с отходами, то есть снижать количество свалок в стране.

Роспотребнадзор считает, что нужно установить нормы, какое минимальное количество раз может служить определённый вид тары или упаковки. Также ведомство сообщило, что готовит изменения в СанПиНы: некоторые пункты из них устарели и мешают чаще использовать многоразовую тару.

Однако, по мнению экологов, в предложениях Роспотребнадзора есть и ошибочные решения. К примеру, ведомство активно продвигает использование биоразлагаемых материалов, которые можно компостировать. В России не работает система промышленного компостирования, поэтому такая упаковка будет просто лежать на полигоне, как и остальные органические отходы, и выделять метан и сероводород — парниковые газы, способствующие изменению климата и ухудшающие качество жизни людей на огромных территориях.

«Мы поддерживаем позицию Роспотребнадзора, но надеемся, что ведомство не будет выступать в поддержку биоразлагаемых полимеров, так как пользы они не принесут, а создадут проблемы с выбросами свалочного газа. Зато важно обратить внимание на необходимость развивать отрасль промышленного компостирования органических отходов в стране. Россияне тут не уступают европейцам: треть наших продуктов питания отправляются на свалку, минуя стол», — говорит Алексей Киселёв, эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]