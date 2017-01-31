Всплеск детского дорожного травматизма зафиксирован в Приморье

Всего за 10 дней ноября на территории Приморского края зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, трое детей в возврасте 4-5 лет погибли, 11 – получили травмы различной степени тяжести. Во всех случах транспортными средствами управляли близкие родственники погибших детей, - сообщает "Вести: Приморье".

2 ноября в Спасском районе Приморского края водитель легковушки превысил скорость движения и допустил столкновение с трактором. В результате ДТП погибла семья из трех человек, отец, мать и малолетний сын. Ребенок сидел в детском автокресле, но не был пристегнут ремнями безопасности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

3 ноября в том же районе, в результате столкновения легкового автомобиля и фуры погиб 5-летний ребенок. ДТП произошло в районе 524 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток. Установлено, что за рулем автомобиля "Тойота Королла" находился 58-летний мужчина. Выезжая со второстепенной дороги, водитель легковушки не предоставил преимущество в движении транспортному средству движущемуся по главной дороге. В этом случае детское удерживающее устройство в автомашине вообще отсутствовало.

8 ноября на подъезде к аэропорту Владивостока женщина за рулем легкового автомобиля, не убедилась в безопасности маневра, выезжая на трассу с «Направляющего островка», где столкнулась с грузовиком. В результате удара погиб ее пятилетний сын. Мать, отец и несовершеннолетняя сестра погибшего госпитализированы.

Всего с начала года в регионе погибли 9 детей и подростков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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