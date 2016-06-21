Смертельный кульбит: в Шкотовском районе погиб водитель
Мужчина с 30-летним стажем вождения не справился с управлением и погиб, — передают «Вести: Приморье» по информации краевой ГИБДД.
Информация о съезде с дороги легкового автомобиля поступила в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский». В район предполагаемого места ДТП, на 47 километр автодороги Артем – Находка – порт Восточный, прибыли наряд дорожно-патрульной службы и бригада скорой медицинской помощи.
Установлено, что за рулем автомобиля Митсубиси Л-200 находился 48-летний мужчина. Двигаясь со стороны города Артема в направлении Находки, водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием в кювет. В результате автоаварии водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП.
На момент происшествия стаж погибшего водителя составил 30 лет.
ДТП произошло в светлое время суток, на участке с заснеженным покрытием.
По факту ДТП назначено проведение ряда исследований, по результатам проверок будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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