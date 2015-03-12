Дорожного рабочего сбили на Золотом мосту во Владивостоке





Рабочего, очищающего снег с проезжей части, сбил водитель, не справивщийся с управлением, — сообщают «Вести: Приморье» по информации ГИБДД.

ДТП с участием пешехода произошло на Золотом мосту. Установлено, что водитель автомашины Ниссан Санни, двигаясь в сторону мыса Чуркина, не справился с управлением и совершил наезд на сотрудника дорожной службы, который в это время находился на краю проезжей части, выполнял работы по очистке дорожного полотна от снега.

В результате ДТП мужчина получил травмы и обратился за медицинской помощью. Предварительно, пострадавшему диагностированы ушибы груди и руки.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя, совершившего наезд на пешехода. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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