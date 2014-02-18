Кожемяко прокомментировал последние новости из Москвы

Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в церемонии оглашения Президентом РФ Послания Федеральному Собранию в среду, 15 января. По мнению главы края, социальные меры, предложенные Владимиром Путиным, помогут уменьшить отток населения с Дальнего Востока.

Президент обозначил основные направления развития государства и поставил соответствующие задачи для всех уровней власти, затронув три важных блока: демография, образование и здравоохранение.

«Демография – это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства предложил ввести новые выплаты семьям, имеющим детей от 3 до 7 лет, с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, расширить практику социальных контрактов, увеличить материнский капитал за второго ребенка на 150 тысяч рублей и ввести выплату за первенца – более 460 тысяч рублей, ввести бесплатное горячее питание для всех учащихся начальных классов. Также по решению Владимира Путина с сентября 2020 года вводится спецдоплата за классное руководство в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.

Особое внимание глава государства уделил модернизации здравоохранения.

«Сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. Именно здесь у нас больше всего сложных, чувствительных для людей проблем», – заострил внимание Президент.

По словам Владимира Путина, в этом году на модернизацию медицины в России будет направлено дополнительно 550 миллиардов рублей. Это позволит оснастить современным оборудованием медучреждения, не допустить сбоя в поставке жизненно необходимых препаратов, привлечь в сферу квалифицированные кадры и обеспечить их жильем. Именно кадровому вопросу Президент уделил особое внимание.

«По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест в вузах станут целевыми, по специальности "педиатрия" – 75%". Квоты на целевой прием будут формировать по заявкам регионов», – заявил Президент, предложив также установить почти 100%-ное целевое обучение по самым дефицитным направлениям ординатуры.

По итогам мероприятия Олег Кожемяко отметил, что социальная направленность Послания Президента страны поможет закрепить население Дальнего Востока, в частности, Приморья. Так частично решить жилищные вопросы поможет ипотека для молодых семей под 2%. Еще одна действенная мера поддержки – материнский капитал. Теперь он составит около 460 тысяч рублей при рождении первенца – это большие деньги, которые помогут семьям быстро справится с трудностями первого периода, возрастет выплата на второго ребенка, дополнительно 450 тысяч предусмотрено на погашение ипотеки.

Кроме того, необходимо создать условия для самореализации для молодых матерей, а именно обеспечить возможность отдать ребенка в ясли с полутора лет.

«Эти социальные меры помогут молодым семьям видеть перспективу, возможности приобретения жилья, расширения семьи. Строительство детских садов здесь играет большую роль. Мы реализуем эту программу. В 2019 году не везде были достроены садики, которые планировали завершить к концу года, сейчас стоит задача эти объекты достроить. По краю это около 10 учреждений», – подчеркнул Губернатор.

Также Олег Кожемяко отметил огромное значение федеральной финансовой поддержки развития сферы здравоохранения в регионах и важность введения программы по закреплению жилья за работниками здравоохранения.

«Мы со своей стороны приняли ряд законов, которые позволяют нам компенсировать часть затрат на аренду жилья. Считаю, что в этом году необходимо предусмотреть также средства на приобретение служебного жилья для работников здравоохранения, о чем сказал Президент», – добавил глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]