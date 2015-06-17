Предприятия, где трудятся граждане КНР, ждут проверки
Ситуацию с заболеванием, вызванным китайским коронавирусом, обсуждают в Приморье.
На данный момент заболевание в крае не выявлено, санитарно-карантинные мероприятия проводятся во всех пунктах пропуска, сообщает "Вести: Приморье".
На предприятиях Приморья, где трудятся граждане КНР, проведут проверки. Это связано с распространением коронавируса в Китае. Также санитарный контроль усилят в регионе после китайского Нового года, отметили в краевом правительстве.
"Необходимо провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР. Организовать эту работу незамедлительно. Если потребуется, мы предоставим необходимые силы и средства", – заявил губернатор края.
По словам начальника главного регионального управления МЧС России Романа Чурсина, в Петербурге и Хабаровске уже заподозрены первые случаи заражения китайским коронавирусом.
«Но пока они не подтверждены», – уточнил он.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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