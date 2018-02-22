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Ученые объяснили низкий уровень смертности от коронавируса в России

Ученые объяснили низкий уровень смертности от коронавируса в России

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.

Он отметил, что сейчас уровень смертности среди пациентов с коронавирусом составляет 0,8 процента. Как считает специалист, показатель остается низким благодаря эффективному выявлению легких случаев и эффективной подготовке медицинских учреждений. «Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании», — заметил вирусолог.

По словам Лукашева, необходимо обращать внимание не на суммарное количество случаев заражения коронавирусом, а на статистику тяжелых случаев и летальных исходов.

Ранее аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza перечислила самые смертельные болезни для россиян. Так, наиболее опасными недугами оказались болезни системы кровообращения и онкозаболевания. Президент сети Елена Трубникова отметила, что, учитывая негативную динамику убыли населения в России, повышенное внимание мировых систем здравоохранения к коронавирусу может привести к росту смертности от других социально-значимых заболеваний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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