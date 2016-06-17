Религиозную организацию во Владивостоке хотят оштрафовать за массовые собрания без масок

Члены приморского отделения пятидесятнической организации «Дом жизни» собираются на массовые религиозные встречи без масок, в нарушение режима самоизоляции, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

6 мая сотрудники полиции совместно с работниками прокуратуры проверили помещения в Трудовом переулке, 4. Помещение предоставлено администрацией города на безвозмездных условиях центру восстановления личности «Путь к свободе», который через общих совладельцев и руководителей связан с местным отделением христианской организации «Дом жизни». В этом здании проходят религиозные собрания приморских пятидесятников.

В небольших помещениях сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 25 верующих и руководителей церкви — ни на одном из них маски не было. Причём, судя по фотографиям с места событий, среди верующих довольно много пожилых людей, которые находятся в зоне риска по COVID-19 — им особенно настоятельно рекомендуется сидеть дома.

По информации VL.ru, представители церкви пытались оказать сопротивление правоохранительным органам: заблокировали двери в отдельных помещениях и препятствовали проверяющим перемещаться по зданию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении двух административных дел в отношении религиозной организации: по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей на юридических лиц) и ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении» (штраф от 50 до 100 тысяч рублей).

Кроме того, на канале религиозной организации в YouTube регулярно появляются кадры с новых проповедей из помещений бывшего кафе на Фокина, 10а. На последней из них, которая появилась на канале 15 мая, слышны голоса и смех нескольких человек, находящихся в помещении. Это может свидетельствовать о том, что и после проверки верующие продолжают собираться вместе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]