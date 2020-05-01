Новые данные по COVID-19 в России: +8 946

Опубликованы новые данные по заболеваемости коронавирусом в России. В мировом короновирусном "рейтинге" Бразилия уходит в отрыв от России, а на Дальнем Востоке Хабаровск вновь обошел Приморье по количеству заболевших.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 – 8 946 в 83 субъектах, в том числе выявлено активно 3908 (43,70%) без клинических проявлений. В Россий нарастающим итогом зарегистрировано 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за весь период 3 633 человек, выздоровели - 118798.

По состоянию на вечер 25 мая Россиия занимает третье место в мировом списке самых инфицированных стран: первая позиция у США (1686436 заболевших), втором место у Бразилии - 365213.

Хабаровский край вновь обогнал приморцев по COVID-19 - 1696 заболевших, хотя и с небольшим отрывом. В Приморье - на три человека меньше. За последние сутки в крае выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 1695 жителям региона.

Сегодня 1025 приморцев проходят лечение от COVID-19, из них 44 – в тяжелом состоянии. Выздоровели более 600 пациентов.

А вот показатели смертности в Приморье выше, чем в Хабаровске - 15 и 10 соответственно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]