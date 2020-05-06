Новые данные по COVID-19 в РФ: темпы заражения снижаются, смертность - растет

Стали известны последние данные по заболеваемости коронавирусом в России. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 – 8 915 в 83 субъектах, в том числе выявлено активно 3668 (41,10%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 362 342 случаев (+2,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки не стало 174 человек, это новый антирекорд. За весь период в России умерло 3 807 человек.

Среди дальневосточных регионов Приморье находится на втором месте по заболеваемости. По состоянию на 26 мая общее число заболевших COVID-19 приморцев составило 1735 человек. Это на 25 случаев меньше, чем в соседнем Хабаровском крае.

За минувшие сутки в Приморье отмечено 40 новых случаев заражения. Вместе с тем количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших – причем более чем в два раза, составив 89 человек. Всего с начала эпидемии справились с опасной инфекцией 706 пациентов.

Сегодня в Приморье стало известно еще о двух смертельных случаях от коронавируса, общее количество погибших составляет 17 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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