У нескольких врачей детской поликлиники Уссурийска диагностирована пневмония

У нескольких врачей детской поликлиники Уссурийска диагностирована внебольничная пневмония, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на телеграм-канал "Типичный приморец".

У врачей взят тест на COVID-19, его результаты пока не известны.

Как минимум два врача госпитализированы, у одного из них КТ показало двустороннее воспаление легких.

"К сожалению, один из этих врачей - моя мама", - сообщает "Типичный приморец".

Напомним, за прошедшие сутки в Приморье зафиксировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 67 человек. Нарастающим итогом общее количество заболевших в крае составило 2 211 человек, с начала эпидемии успешно прошли лечение 1 290 приморцев.

Не справились с болезнью еще два жителя региона. Оба мужчины – 65 и 82 лет. Первый, как выяснилось, в течение пяти дней занимался самолечением. После госпитализации находился в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату ИВЛ. У пациента 82 лет коронавирусная инфекция осложнилась сердечно-сосудистой патологией и онкологией. Таким образом, от COVID-19 с начала эпидемии в Приморье умер 21 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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