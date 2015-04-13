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Эксперты назвали главное преимущество удаленной работы 

Эксперты назвали главное преимущество удаленной работы 

Источник фото: pixabay.com

Главное преимущество удаленной работы — возможность выбрать вакансию где угодно, не меняя при этом место жительства, сообщают «Вести:Приморье». С таким заявлением выступила эксперт ВНИИ труда, доктор экономических наук Ольга Забелина.

«У соискателя есть шанс найти вакансию с зарплатой выше, чем она могла бы быть в „родном“ регионе. А у работодателей расширяются возможности для подбора кадров нужной квалификации», — заявила она RT. Удаленка позволяет экономить, так как отпадает необходимость тратиться на транспорт, отметила Забелина. Дальнейшему развитию удаленного формата работы послужит развитие электронного оборота, прогнозирует эксперт.

Кроме того, законодательные структуры также обратили свое внимание на удаленку, подчеркнула Забелина. Она напомнила, что в Госдуме сейчас рассматривают внесение в Трудовой кодекс положений о временной дистанционной работе и комбинированной дистанционной работе, что позволит улучшить деловой климат в стране, в том числе, для людей с ограниченными возможностями.⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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