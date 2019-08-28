В пригороде Владивостока затопило дачи и коттеджи из-за сброса воды с водохранилища

Пригород Владивостока затопило после двух дней дождей и сброса с водохранилища. Вода стоит в домах, заливает огороды и размывает дороги. Жители Спутника уверены, что если бы воду сбрасывали не так резко, этого можно было бы избежать. В «Примводоканале» объясняют, что участки находятся в опасной зоне и любой сильный дождь будет приводить к подтоплению.

Два дня во Владивостоке шёл дождь. Пригород Владивостока как всегда затопило. Больше всего досталось жителям Спутника, участки которых пострадали после очередного сброса с водохранилища, - сообщает Vl.ru. Сейчас вода стоит в огородах, садах, погребах и домах, на некоторых участках вода поднялась до метра.

В КГУП «Приморский водоканал» сообщили, что из-за сильных осадков шандоры трёх водохранилищ – Богатинского, Седанкинского и Артёмовского – открыты уже шестые сутки.

«Мы заранее спускали воду четверо суток и, когда дожди начались, продолжали спускать её. Однако из-за большого притока воды за последние двое суток ей было уже некуда уходить, она стала разливаться по поверхности, выходя из русел рек. Ситуация каждый год одна и та же, потому что садовые товарищества находятся в зоне подтопления, где селиться нельзя. Именно поэтому во времена СССР там выдавали участки только под огороды. Позднее горожане стали оформлять в собственность участки и строить там дома. Но там своеобразный рельеф и расположен гидроузел, что при большом количестве осадков будет всегда приводить к подтоплениям. Ситуацию усугубляет то, что в последние годы в пригороде идёт активное строительство: люди расширяют границы участков, благоустраивают подъездные пути и придомовые территории. Всё это приводит к тому, что строительным и бытовым мусором, а также ветками засыпается водоотводный канал», – объяснили в «Примводоканале».

Местные жители и дачники в отчаянии. Галина бьёт тревогу со вчерашнего вечера. Она первая сообщила о затопленных участках в МЧС. Сама она не может добраться до своего домика: во дворе вода стоит по грудь.

Людмила, например, живёт на улице Ландышевой у реки Богатой. У нее два участка – для дома и огорода. И оба они ежегодно оказываются под водой.

«В 2019 году мы утонули полностью. Только отстроились заново, завершили ремонт, купили мебель – и нас опять топит. Спуск воды идёт действительно около шести дней, но в русле половина речки. То есть мы предполагаем, что сбрасывают воду понемногу, словно для галочки. А когда начинается пик дождя, то на водохранилище открывают шандоры на метр. Если бы они все эти шесть дней спускали полную речку, тогда бы таких потопов бы не было. У меня до сих пор слёзы текут. Я ведь два месяца трудилась в огороде, копалась в земле, сажала. А тут снова все затопили», – плачет Людмила.

Другая жительница пригорода Гертруда потратилась на отсыпку участка и всё равно не может ни огород посадить, ни спокойно переночевать в доме.

«Не могу даже спокойно ночевать в своём же доме. Как только начинается небольшой дождик – гадание: затопит сегодня или нет? Я не могу посадить нормально огород, потому что его смывает. Приходится тратить приличные суммы, чтобы поднять участок. Мой дом был специально поднят на полтора метра, но и это не помогает – все равно топит!» – жалуется женщина.

У председателя садового товарищества «Рыбники» Анатолия Лесовицкого затопило огород с картошкой, капустой, морковью, луком, свёклой, зеленью, кабачками, баклажанами, тыквой, огурцами, арбузами и клубникой.

«Прошу помочь нам. То, что творится сейчас со сбросом воды, это полный беспредел. У меня многодетная семья, я второй год подряд лишаюсь урожая. Нас таких здесь большинство», – объясняет Анатолий.

Он связывался с «Примводоканалом», ему ответили, что сброс воды проводится по тем же требованиям, что и в советские времена. Жители этого района считают, что надо пересмотреть правила эксплуатации на водохранилищах. Просьбу об этом Анатолий передал в водоканал для перенаправления в территориальное управление водных ресурсов.

Наталья Николаевна живёт в Рыбниках круглый год. Её дом зарегистрирован как жилой и расположен не в водоохранной зоне. Но из-за разлива реки её участок тоже затопило.

«Мой дом залит, участок залит, испорчена кухонная мебель, которую поменяла после прошлогоднего разлива. Спальное место пришло в негодность. То же самое с холодильником, полами, стенами, дверьми. Уничтожен урожай, на который была надежда, декоративные растения. Я пенсионерка, вдова, мне помогать некому... Пришлось уехать к знакомым вместе с двумя кошками», – рассказывает Наталья.

Отметим, что затоплена здесь не только жилая зона, но и проезды, и небольшие мосты. Как пишут местные жители, воды становится всё больше, она продолжает прибывать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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