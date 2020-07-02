В России по данным на 13 июля 6 537 человек заразились коронавирусом 

В России за сутки по данным на 13 июля выявили 6 537 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 733 699 заболевших граждан. За это время выздоровели 504 021 человека. 11 439 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, за сутки в Приморье диагностировано 54 человека. В настоящее время 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек – средняя форма. С начала эпидемии 59 случаев COVID в Приморье закончились летальным исходом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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