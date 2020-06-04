В Приморье ежедневно регистрируется более 80 новых случаев заражения коронавирусом

Еще 83 человека в Приморье заразились коронавирусной инфекцией, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, ежедневно в Приморье продолжают регистрировать более 80 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших уже превысило 9 тысяч человек.

С начала эпидемии в Приморье уже подтверждено 9042 случаев коронавируса.

Новых жертв за минувшие сутки нет, всего с начала эпидемии с болезнью в Приморском крае не справились 100 человек. Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 54 человека – до 7222.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что, несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, регион постепенно возвращается к нормальной жизни.

«Ситуация по распространению коронавируса в Приморье, как и по всей стране, сложная. Тем не менее, мы запускаем все отрасли экономики, делаем так, чтобы люди могли работать. У нас еще под запретом массовые мероприятия, в том числе соревнования. Но приближается 1 сентября, и я хотел бы напомнить главам муниципальных образований о необходимости проверки всех школ на предмет наличия всех средств дезинфекции, термометров. Я получаю в социальных сетях сообщения, что заставляют родителей собирать денежные средства на дезинфекцию. Такого быть не должно!» – распорядился глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru