Иркутские селекционеры удивляют приморцев новинками плодовых культур. Ягодную рассаду, саженцы фруктовых деревьев и кустарников садоводы могут найти сразу на нескольких площадках: во Владивостоке и в Спасске-Дальнем.

Осенняя посадка плодовых деревьев и кустарников — самая надежная и проверенная, рассказывают специалисты. Вырастить яблони, груши, абрикосы и персики из крепких двухлетних саженцев — может каждый садовод - любитель. Тем более, что фруктовые и ягодные культуры уже адаптированы для климата Приморья.

Светлана Савинова, продавец-консультант выставки саженцев:

"Если есть грунтовые воды — нужно делать дренаж. А так — ничего сложного. Нужен компост и зола. Посадили, пролили и забыли…"

И только вкус сочных, зрелых плодов забыть невозможно! Тающей во рту медовой мякотью отличается груша Медовая, а у Радужной - сладкий, с небольшой кислинкой вкус и насыщенный грушевый аромат. Осенью для приморских садоводов — огромный выбор!



Покупатели:

- Я весной садила яблоньку, даже две — все растет!

- Все, что покупала на ярмарке, все растет — клубничку покупала...

Ягодная рассада на выставке из Иркутска - высший сорт: сахаристая Машенька, ранняя садовая земляника Зефир, и королевская Елизавета! Выбирать садовые новинки можно до 7 октября. Ярмарки развернули работу сразу на трех площадках. Во Владивостоке — рядом с ДК железнодорожников и у кинотеатра "Нептун". А в Спасске Дальнем — рядом с кинотеатром «Аврора».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]