Особенности части тела девушки, которая изменяет чаще, назвали ученые

Ученые ришли к выводу, что изучив особенности частей тела девушки, можно определить? будет ли она верна своему избраннику, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на live24.ru.

Байку о том, что ради того, чтобы заполучить юную Уму Турман Квентин Тарантино предлагал массировать ей ступни (42-й размер), знают даже те, кому плевать на игровое и не игровое кино.

Но мало кто в курсе, что размер женской стопы имеет вполне сакраментальное значение – не даром же в Древней Японии изо всех сил эту стопу укорачивали, а других – не менее древних – местах – восхищались.

Специалисты Лидского университета провели исследование, в котором сфокусировались на особенностях женского тела и пришли к выводу, что наличие некоторых из них напрямую связано с их готовностью изменить.

- Те женщины, черты лица которых выражены с помощью маскулинных линий, умеют строить серьезные отношения, длящиеся десятилетиями, - цитирует специалистов издание The Sun.

– Но те из них, кто имеет размер ноги больше среднего, гораздо в большей степени склонны к изменам. При этом ученые уже заявляли о том, что девушки с более низким и хриплым голосом заводят несколько романов одновременно.

- Женщины, у которых от природы широкие, пусть даже и светлые, брови, в большей степени склонны к самолюбованию, - рассказали эксперты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]